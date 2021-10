Euro de foot féminin 2022 : contre qui joueront les Bleues ?

L'été prochain, en Angleterre, on espère des Bleues souriantes et conquérantes. Lors du tirage au sort de l'Euro ce jeudi 28 octobre 2021, la France a découvert ses adversaires. En tête de série, les Bleues affronteront l'Italie, la Belgique et l'Islande. Le groupe est largement à la portée des Françaises, mais ne comptez pas sur leur sélectionneuse pour le dire. En effet, pour Corinne Diacre, le principal est de connaître les adversaires. Et il faut profiter du temps qui reste pour se préparer. Ceci dit, les Bleues sont moins timides lorsqu'il s'agit d'aborder leur objectif. Deux ans après un mondial achevé en quart de finale, elles y vont pour gagner le tournoi. À ce sujet, Wendie Renard, la capitaine des Bleues, pense qu'il serait inutile d'aller en Angleterre sans l'envie de remporter le trophée. La sélectionneuse, elle, fait savoir que c'est l'objectif qu'elles se sont fixées avec les joueuses. L'euro débute le 6 juillet 2022. Et si tout va bien pour l'équipe de France, il se terminera le 31 lors de la finale à Wembley.