Euro : Didier Deschamps dévoile la liste des 26 joueurs retenus

L'Euro sera dans 24 jours. Et le premier match de l'équipe de France sera contre l'Allemagne, le 15 juin prochain à Munich. La liste des 26 joueurs retenus en sélection sont : Gardiens : Hugo Lloris, Mike Maignan, Steve Mandanda ; Défenseurs : Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Clément Lenglet, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Kurt Zouma ; Milieux de terrain : N'Golo Kanté, Thomas Lemar, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso ; Attaquants : Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Marcus Thuram. Pour le retour de Karim Benzema, qui n'avait pas joué pour l'équipe de France depuis cinq, Didier Deschamps affirme qu'il y a eu une longue discussion entre eux. Une discussion dont ils avaient besoin tous les deux, selon le sélectionneur des Bleus. Il estime avoir également fait une grande réflexion pour arriver à prendre cette décision. Tout le monde aspire à un climat le plus apaisé possible, a-t-il ajouté. La suite dans le reportage ci-dessus.