Euro féminin 2022 : les Bleues prêtes à affronter les Allemandes

La tension est en train de monter. Les joueuses de l'équipe de France sont en ce moment à l'entraînement, à l'échauffement sur le terrain. La concentration se lit sur leurs visages à l'image de celui de Wendie Renard et de Charlotte Bilbault. Ce sont ces deux trentenaires de l'équipe féminine qui se chargent d'animer, de galvaniser les autres joueuses avant chaque rencontre. Tout à l'heure, c'était particulièrement intense. On a vu des joueuses se prendre dans les bras, se taper dans les mains, se parler pendant de longues minutes. Et depuis le début de ce tournoi, on sent de la concentration, de la détermination au sein du groupe. Ce qui sera très important ce mercredi soir face à l'Allemagne. De leurs côtés, même s'ils ne sont pas nombreux, les supporteurs vont tout faire pour pousser les Bleues jusqu'à leur première finale de l'histoire du foot féminin français. TF1 | Duplex J.M. Bagayoko