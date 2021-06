Euro : la France à l’unisson des Bleus

La France est fière de ses Bleus. Ce vendeur de drapeaux a eu du succès aujourd'hui, même chez les personnes âgées. L'essentiel, c'est que c'est rentré. Tant pis si le but n'est pas magnifique. Une victoire, 1-0 face à l'Allemagne, c'est idéal pour commencer l'Euro. Partout en France, on a vu les mêmes scènes de liesse, les mêmes cris de joie à l'unisson des joueurs, qui, dans leur vestiaire de Munich, ont évidemment aussi fêté ça. Les Bleus ont le sourire. C'est ce qu'on a pu constater aussi cet après-midi au moment de leur séance de décrassage. Il y a de l'ambiance dans l'équipe et de la confiance chez leurs plus fervents supporters. Ça ne va sans doute pas se calmer, car samedi, on remet ça. Les Bleus ont rendez-vous à 15H avec la Hongrie.