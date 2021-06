Euro : la France en Bleu

C'est plus fort que nous. Un jour de France-Allemagne à l'Euro, les Français font du bruit partout en France. Et ils mettent leurs plus beaux habits. "On est très très chauds pour vibrer, on est chauds pour gagner l'Euro. Ça va être incroyable", s'exprime un jeune homme. Reste à trouver une place en terrasse ce mardi soir dans les rues parisiennes déjà remplies. Bandeau tricolore, maillot... Chacun supporte les Bleus à sa façon. Les ventes de maillots s'accélèrent fortement. Le vendeur que nous avons rencontré a du mal à compter : "Depuis ce matin, je pense qu'on est à une cinquantaine de maillots vendus". À l'atelier de flocage, presque toujours les mêmes noms de joueurs sont imprimés. "Le top 3, je dirais, c'est Benzema, Griezmann et Mbappé", poursuit le jeune homme. Des maillots, des drapeaux, du maquillage un peu partout, aussi dans une salle du Pas-de-Calais. Près de 300 personnes regarderont la rencontre sur écran géant à Ferques. "C'est la fête, on est ensemble. Et je pense que c'est la meilleure façon de soutenir les Bleus", déclare-t-on. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.