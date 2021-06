Euro : la France vibre pour les Bleus

C'est un frisson, une vague d'enthousiasme qui a grandi au fil des heures aujourd'hui. Sous le soleil de Marseille, les supporteurs sont excités et espèrent qu'ils vont gagner. Mais en attendant, dès ce matin en Normandie, les enfants ont attaqué le match dans la cour avec les maillots, et déjà le maquillage. Toute la France est prête à retrouver ses Bleus, prête à vibrer pour ce choc au sommet. Pour ne pas manquer l'évènement, certains sont arrivés très tôt en terrasse à Paris. "On essaie de trouver une place avant tout le monde pour être bien placé pour voir le match", confie un jeune homme. "On nous a dit, à 19h c'est déjà bondé. Donc on va essayer de ramener nos potes le plus vite possible. Et on espère qu'on va gagner surtout", s'exprime un jeune couple. À l'intérieur d'un, l'échauffement a déjà débuté. Feuille de menthe et citron dans les gobelets, au coup d'envoi, tout sera prêt. "À niveau de l'ambiance, je pense que ça va être encore plus que les autres matchs. Déjà France-Allemagne et France-Hongrie, c'était quelque chose. Mais là, France-Portugal", fait part une employée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.