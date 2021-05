Euro : la surprise Benzema

Didier Deschamps ou l'art du contre-pied. En annonçant le retour de Karim Benzema, le sélectionneur met fin à une brouille de 5 ans et fait plaisir aux supporters. Dans sa ville natale près de Lyon, c'est déjà plus qu'une bonne nouvelle. Sportivement, le niveau du joueur n'a jamais fait débat. Avec le Real Madrid, il est depuis 10 ans l'un des meilleurs avance-centre du monde. C'est son implication dans une affaire de chantage pour laquelle il sera jugé en octobre qui l'a privé des Bleus depuis 2015. Durant cette période, aucun échange direct entre Benzema et Deschamps. Aucune explication fournie par le sélectionneur, mais Deschamps n'a jamais dit que ce choix a été définitif. Et ce n'est pas la première fois qu'il rappelle un joueur mis à l'écart. Pour Grégoire Margotton, "c'est un choix d'un homme et d'un sélectionneur qui s'adapte à plein de choses. La première, au niveau actuel de ce numéro 9. Il s'adapte à la qualité de la saison de Benzema. Évidemment qu'il a fait la plus belle saison de sa carrière." Elle sera plus belle désormais. Le joueur a souvent répété son envie de renouer avec les Bleus, comme cette interview qu'il nous a accordée il y a 5 ans. Nous lui avons demandé s'il imaginait rejouer en Équipe de France. "Oui, bien sûr, c'est mon objectif. Ça, toujours, était mon objectif de rejouer en Équipe de France", a-t-il répondu. Karim Benzema retrouvera ses partenaires dans une semaine à Clairefontaine pour préparer l'Euro. Avec sans doute en tête les images de son dernier match en bleu et l'envie de prouver à Deschamps que ce soir, il a fait le bon choix.