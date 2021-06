Euro : le parcours du combattant des supporters français pour se rendre à Bucarest

Ils sont venus malgré les obstacles, manifestés leur joie même s'ils sont cinq fois moins nombreux qu'à Budapest. La marche des supporters est un moment incontournable. "Ça fait partie du mouvement du supporter, se rassembler tout le temps avant les matchs, de montrer qu'on est là. Pour nous, se revoir, c'est important", explique l'un d'eux. Avant cela, il y a eu les galères. Le voyage vers Bucarest a été un vrai casse-tête logistique. Ces supporters ont l'habitude de partir vers Toulouse, mais cette fois-ci, c'était impossible. "Pour des vols directs, ça n'existe pas. Ce sont des vols qui mettent 15 heures avant de venir en Roumanie. Du coup, on a trouvé Barcelone. On a fait 5 heures de route, dormi là-bas, et on a pris l'avion à Barcelone ce matin à 10 heures", raconte un supporter des Bleus. Il en fallait de la motivation pour faire ce voyage, d'autant que les billets d'avion n'étaient pas donnés. Beaucoup ont dû renoncer à cause de ces prix trop élevés. Du coup, vers midi, en attendant que l'ambiance monte, nous avions demandé aux Roumains qui ils allaient supporter. Beaucoup ont répondu "La France". Pour l'ambiance, il fallait juste être patient afin de voir les Français taquinés les supporters suisses. Mille sept cents billets ont été vendus aux supporters des Bleus. Ils seront peut-être moins nombreux, mais encore plus motivés.