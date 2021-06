Euro : les Français prêts à entrer en jeu !

Comme plus de 9 000 autres utilisateurs, ces collègues font des pronostics pour chaque match de l'Euro sur l'application MonPetitProno. "Je trouve ça très drôle, on s'amuse. Je ne suis pas forcément fan de foot, mais là du coup, j'y prends goût". "Tout le monde peut jouer, ça crée de l'émulation et ça fait de la bonne ambiance". Pour se sentir encore plus dans l'ambiance, certains n'ont pas hésité à dévaliser ce magasin d'accessoires. "Depuis presque deux semaines, on vend de la décoration pour des entreprises ou tout simplement pour des particuliers qui viennent souvent le jour-même en fonction des matchs". Dans ce bar, impossible de réserver. Pour pouvoir s'asseoir, il faudra arriver tôt. "Même si la France joue à 21H, dès 16H, on sera au complet", prévient le responsable. Mardi soir, tous espèrent une victoire contre l'Allemagne pour une belle entrée dans la compétition.