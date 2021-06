Euro : pourquoi les Bleus sont les favoris

C'est l'appel des pelouses, des terrains de foot ensoleillés. Le retour de la liberté, des soirées à vibrer jusqu'aux limites du couvre-feu. "Ça va vraiment être un moment de joie et de se retrouver tous ensemble. Avec l'été, c'est le combo gagnant", s'exprime une jeune femme. L'Euro 2021 débute demain et c'est une occasion à ne pas rater. "Pour moi, ça va se passer en famille et des amis", confie un senior. "Ça va nous faire sortir, voir les amis, les copains", déclare un autre. Ils ne sont pas les seuls à avoir hâte. Les joueurs aussi se préparent dans la bonne humeur. Il y a quelques heures, Karim Benzema et les Bleus ont reçu la visite du président de la République. "Prenez du plaisir, soyez enthousiastes et rendez les gens enthousiastes. Je n'ai pas plus à vous dire. Gagnez et ramenez-la le 11 juillet. À vous de jouer, je compte sur vous", déclare Emmanuel Macron en s'adressant aux joueurs. Le cap est fixé. Et pour beaucoup de Français, le vainqueur est tout désigné : "C'est sûr que c'est l'équipe de France !". Sont-ils trop chauvins ? Les bookmakers en tout cas sont de leur avis. Nous l'avons vérifié auprès d'un opérateur de paris sportifs. "La France est favorite" grâce à la qualité de ses joueurs, de son statut de championne du monde.