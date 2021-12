Euro : quels visages pourraient figurer sur les futurs billets ?

Vous les reconnaissez sans doute uniquement à leur couleur. En regardant de près nos billets, des monuments abstraits, des arches imaginaires, même ces fenêtres gothiques n'existent pas. La Banque centrale européenne pense intégrer des visages d'Européens célèbres. "Thomas Pesquet, par exemple, ça serait intéressant de le mettre sur un billet", dit l'un des deux jeunes hommes devant nos caméras. "Sur les anciens présidents comme Valéry Giscard d'Estaing ou même Mitterand et Helmut Kohl du côté allemand", propose l'autre. Des femmes connues pour certains, Marie Curie ou Simone Veil. Le choix n'est pas facile et ça ne date pas d'hier. Dans les années 90, au moment de créer l'Euro, les États veulent des Européens célèbres sur les billets, mais impossible de trouver des personnages qui plaisent à tous les pays. Les visages historiques ont donc été abandonnés. Chaque pays pourra toutefois intégrer des symboles nationaux. Mais le débat n'est pas tranché. À l'époque du franc, nous avons pourtant dans notre portefeuille des tas de visages illustres : scientifique comme Louis Pasteur, bâtisseur comme Gustave Eiffel ou encore écrivain avec Antoine de Saint-Exupéry. Incarner la monnaie est une histoire aussi vieille que l'argent. "Ça remonte à l'Antiquité. Il y avait à l'époque les visages des empereurs qui étaient sur les pièces. C'est un moyen pour eux de montrer leur puissance et en même temps inspirer la confiance dans la monnaie. Évidemment, aujourd'hui, on veut montrer qu'on a un passé commun pour montrer qu'on a un avenir ensemble et c'est tout l'enjeu de notre époque", explique Fabrice d'Almeida, historien, professeur à l'Université Paris II Panthéon-Assas. La Banque centrale européenne prend le temps de réfléchir à cette épineuse question. Les visages des nouveaux billets seront dévoilés en 2024 au plus tôt. TF1 | Reportage J. Garro, M. Guiheux, W. Wuillemin