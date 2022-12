EuroMillions : l'union fait la force !

L'une de nos équipes a rendu visite à ces nouveaux millionnaires. Des fleurs, des bouteilles de champagne... Depuis ce jeudi matin, ce buraliste est couvert de cadeaux. Pourtant, c'est lui qui a offert le gros lot. Il a organisé une cagnotte avec ses clients. Chacun a misé 15 euros et l'ordinateur a sorti autant de grilles au hasard. Ensuite, l'union a fait la force. Wim Van Broekhoven, buraliste à Olmen en Belgique, a expliqué au micro du 20H de TF1 que quand on mise avec beaucoup d'argent, on a plus de chance de gagner. Grâce à lui, 165 familles vont se partager près de 143 millions d'euros. Chacun aura donc 870 000 euros. Pour l'occasion, EuroMillions a envoyé un agent de sécurité et la responsable des grands gagnants pour expliquer la suite des événements. Alors, dans cette petite commune l'Olmen, c'est un peu un conte de Noël avant l'heure. Il imprègne ses 3 000 habitants d'une grande joie. Tous les gagnants sont restés anonymes. Mais désormais, ce bureau de tabac fait partie des plus célèbres de Belgique. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier