EuroMillions : qu’ont fait les anciens vainqueurs de leur argent ?

Tous veulent rester anonymes. Mais une gagnante, quinze millions d'euros en 2008, a consenti à nous répondre par email. "Il faut assimiler d'avoir gagné, ça prend du temps. En l'espace de 24 heures, on passe du statut d'ouvrier au statut de très riche. Il faut garder la tête sur les épaules, on fait les soldes" confie-t-elle. Et vous, imaginez si ce soir votre ticket vous rapporte 210 millions d'euros. Comment réagiriez-vous ? Si certains d'entre nous pourraient "péter les plombs", d'autres déclarent que gagner au loto "ne les affolera pas du tout". Pour les besoins d'une livre, le journaliste Vincent Mongaillard a contacté une cinquantaine de gagnants. De quoi en tirer un enseignement : la plupart gardent les pieds sur terre. "Un gagnant qui avait gagné 132 millions continuait à aller manger son petit plat du jour à 10,80 euros en Seine-et-Marne. Les dérapages, les pétages de plomb, c'était plutôt les années 80, quand on exhibait les gagnants, vous vous souvenez avec le chèque en main", explique Vincent Mongaillard. Aujourd'hui, il est impensable d'organiser de telles conférences de presse. Pour vivre heureux, il faut vivre caché.