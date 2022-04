EuroMillions : un grand gagnant très généreux

Ce pourrait être n'importe qui, car on sait peu de choses de Guy. C'est le pseudo que ce retraité s'est choisi pour demeurer anonyme après un gain de 200 millions d'euros en décembre 2020. Une somme qu'il a choisi de redistribuer en quasi-totalité. "A la minute où j'ai su que j'étais l'heureux gagnant de l'EuroMillions, j'ai eu le souhait de partager ma chance". Tels sont ses propos. Franchement, on se pose la question. Tout donner, est-ce que vous l'auriez fait ? Guy a choisi. Pour lui, "la priorité, aujourd'hui, est de sauver la planète (...) C'est une urgence absolue". Il vient de créer le fonds Anyama, qui porte le nom d'une ville de Côte d'Ivoire où il a vécu autrefois. Ce fonds financera des associations pour lutter contre la déforestation, pour préserver les espaces menacés et financer les aidants, les personnes qui prennent soin de leurs proches les plus vulnérables. D'après la FDJ qui a remis le chèque de 200 millions d'euros à Guy, ces engagements deviennent récurrents. En effet, selon Isabelle Cesari, "beaucoup font des dons à des associations. Souvent, ils le faisaient avant le gain, mais désormais, ils disent qu'ils le font dans des proportions qui n'ont plus rien à voir". Avant de donner ses gains, Guy a voyagé en France et s'est offert une résidence secondaire, mais ses passions n'ont pas changé, nous dit-on. Il passe du temps en famille, marche en forêt. Et cela ne s'achète pas. T F1 | Reportage S. Millanvoye, F. Le Goïc.