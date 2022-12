Europe : la vie de châteaux

Derrière la brume sur la forêt de Sintra, il y a un secret bien gardé. C'est une énigme qui intrigue depuis des siècles. Il s'agit d'un puits qu'aucune carte ne mentionne qui se trouve à côté du palais Regaleira. Ce n'est pas un trou béant, mais une tour inversée au beau milieu du Portugal. Pour le découvrir, il faut descendre. À l'arrivée, ce n'est pas l'enfer, mais un labyrinthe et mieux vaut ne pas se tromper de sortie. Pour cela, il faut suivre le bruit de l'eau. Au bout, se trouve Sintra, la ville aux mille palais. Parmi lesquels celui de Pena, un château très coloré. C'est l'ancienne demeure des rois portugais. Il est composé de 40 chambres, quinze salons et 20 salles de bain. Pourtant, c'est loin d'être le plus immense. Le plus grand château du monde se trouve à Prague. Il s'étend sur neuf hectares. C'est une sorte de ville dans la ville. Vu les dimensions, impossibles de tout visiter, il faut faire un choix. L'un des lieux les mieux gardés du château abrite une couronne faite de 96 pierres précieuses et dont la propriétaire initiale a été la reine Marie-Thérèse d'Autriche. Ce château est le seul à posséder sa propre cathédrale. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Pannetrat, D. De Araujo