Europe du Nord : la tempête David fait au moins six morts

La très violente tempête David a balayé le Nord de l'Europe. Elle a frappé ce jeudi 18 janvier 2018, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. De fortes rafales ont provoqué d'importants dégâts. En déplacement vers l'Est, David a déjà fait au moins six morts.