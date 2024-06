Europe : quel budget pour sa défense ?

Sur les premières images de la vidéo en tête de cet article, vous découvrirez le blindé du futur, un prototype qui peut être piloté à distance. Onze pays européens participent à ce projet. Le véhicule est assemblé en Île-de-France, avec le soutien de subventions européennes. L'Europe finance aussi en partie une dizaine d'autres blindés, qui équiperont l'armée ukrainienne dès l'été prochain. L'entreprise, qui compte 1 200 salariés, prépare l'avenir avec un projet de drone terrestre, qui deviendra un jour un lance-missiles. Le financement de ces projets provient du Fonds européen de la défense, qui est doté de 8 milliards d'euros sur six ans. Il aide des centaines d'entreprises en Europe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays de l'Union européenne ont augmenté leurs dépenses militaires. Elles atteignent aujourd'hui 270 milliards par an. Sur le papier, l'UE est puissante car elle dispose de 3 900 chars de combat et 1 700 avions de chasse. Mais pour un budget quatre fois inférieur, la Russie, elle, dispose de 6 000 chars de combat et 1 500 avions de chasse. Moscou bénéficie de salaires beaucoup plus bas et des stocks militaires de l'Union soviétique. L'Europe, elle, vient de relancer son projet de char d'assaut unique, mais il ne sera disponible qu'en 2040. Pour se réarmer plus vite, des pays comme la Pologne sont allés chercher ailleurs. En 2022, 68% des armes achetées par les Européens proviennent en grande partie des États-Unis, mais aussi de la Corée du Sud et d'Israël.