Européennes 2019 : les sièges de la droite et de la gauche réduits

Le but premier des élections européennes est d'élire des eurodéputés, mais les scrutins du 26 mai 2019 ont beaucoup modifié les équilibres. La droite et la gauche, qui régnaient en maître à l'intérieur de cet hémicycle depuis 40 ans, voient leurs sièges se réduire. Une situation qui les oblige à avoir des alliés. Plus de détails avec François-Xavier Ménage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.