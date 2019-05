Européennes : ces départements conquis par le Rassemblement national

Certaines pensaient que ces scrutins européens seraient sans surprise et que les Français ne s'y intéresseraient pas, mais ce ne fut pas le cas. Dimanche 26 mai, à 20 heures, l'ambiance de liesse régnait au QG du Rassemblement National. La liste de Jordan Bardella a devancé toutes les autres dans 72 départements. En Charente, elle a même obtenu 25,6% des suffrages. Pourquoi les habitants ont-ils fait ce choix ? Quelles sont leurs motivations ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.