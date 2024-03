Européennes : les ténors de la majorité lancent leur campagne

C’était un meeting main dans la main. À chaque instant ou presque, Gabriel Attal, Premier ministre, était au côté de Valérie Hayer, ce samedi 9 mars, après-midi, pour le lancement en grande pompe de la campagne européenne de la majorité présidentielle. La tête de liste est inconnue du grand public, qu'à cela ne tienne. Au total 29 ministres, presque tout le gouvernement et ses alliés, ont fait le déplacement pour la soutenir à Lille. Tous ont désigné le même adversaire. Une démonstration de force, à trois mois, jour pour jour des élections. Le Rassemblement National (RN), caracole en tête des intentions de vote, plus de dix points devant la liste de la majorité. Valérie Hayer en a conscience, elle doit se faire connaître et vite. Certains militants "Renaissance" que nous avons interviewés, ne la connaissaient pas. Pour gagner en notoriété, Valérie Hayer peut en tout cas compter sur une Rachida Dati enthousiaste et sur un chant des militants lucide, mais plein d'espoir. "Votez Valérie Hayer !", lancent-ils. TF1 | Reportage N. Gandillot