Européennes : une liste LaREM très hétéroclite

Le parti d'Emmanuel Macron, la République en marche, a publié la liste des candidats qu'il va présenter. Des femmes et des hommes de droite et du centre, et en même temps, quelques écologistes et personnalités de gauche. Fidèle à son ADN, le parti s'ouvre aussi à des novices en politique. La difficulté pour cette liste, comme pour les autres, c'est de trouver des candidats qui permettent de ratisser large. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.