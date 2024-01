Eurostar : 37 000 passagers restent à quai

Des deux côtés, toute la journée, ce sont les mêmes scènes de foules désemparées à Londres comme à Paris, Gare du Nord. L'annulation samedi de tous les Eurostar a pris de court les voyageurs au pire moment, à la veille des festivités du Nouvel An. La cause de cette interruption complète du trafic transmanche, il faut la chercher à l'est de Londres dans un double tunnel ferroviaire. Des trombes d'eau dues aux intempéries ont littéralement noyé les voies ferrées. C'est tout le réseau sud-est de l'Angleterre qui s'est retrouvé chamboulé. "Nous nous efforçons de remédier aux inondations dans les tunnels", promet la société de chemin de fer britannique. Mais à la gare londonienne de Saint Pancras, après avoir cru à une reprise des départs à la fin de journée, l'annonce est sans appel : il n'y en aura pas. Au total, 41 trains annulés, soit 37000 voyageurs bloqués, des Britanniques, des touristes du monde entier, des Français qui rentraient passer le réveillon en famille, et d'autres qui ont rêvé de vacances outre-manche, parfois non remboursable. Juste avant Noël, une grève surprise avait interrompu l'Eurostar. Cette fois, c'est le mauvais temps qui bouleverse l'un des week-ends les plus chargés de l'année. TF1 | Reportage M. Scott, C. Bayle, E. Stern