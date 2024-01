Eurostar annulés : quelles solutions pour les passagers ?

Ils sont 37 000 passagers dépités, touchés par ces annulations d'Eurostar. Quand faut-il espérer un retour à la normale ? Pour l'instant, il n'y a aucune information officielle. Ce que l'on sait c'est que les réparations ne vont pas être une mince affaire. Le tunnel inondé comportait de nombreuses installations électriques. Quelles sont les alternatives pour aller à Londres ? Cet après-midi, les tarifs en avion étaient franchement dissuasifs, pas moins de 758 euros pour un aller simple, c'est 300 euros de plus que le lendemain. Le prix des ferries est plus abordable, moins de 100 euros pour rejoindre l'Angleterre, mais il faut être très motivé. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Sitbon, M. Fiat et E. Stern