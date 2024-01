Eurostar : juste à temps pour le réveillon ?

Ils arrivent enfin gare du Nord, à Paris, dans un Eurostar en provenance de Londres. Et un couple s'estime chanceux. La fille était bloquée, depuis ce samedi 30 décembre, outre-Manche. Même pour ceux qui avaient prévu de partir au matin de ce dimanche 31 décembre, l'interruption totale du trafic, ce samedi, a généré du stress. Au matin de ce dimanche 31 décembre, les trains accusaient jusqu'à 25 minutes de retard. Certes, le trafic a pu reprendre, mais au ralenti dans un tunnel totalement inondé ce samedi 30 décembre à cause des intempéries dans le sud de Londres. Après 48 heures d'action de pompage, l'opérateur ferroviaire britannique a privilégié la circulation des Eurostar. Ce samedi 30 décembre, plus de 30 000 voyageurs sont restés bloqués. Alors, au matin de ce dimanche 31 décembre, à la gare de Saint-Pancras, à Londres, certains tentaient encore leur chance. La compagnie Eurostar annonce la mise en circulation de trains supplémentaires ce lundi 1er janvier 2024 et garantit le remboursement ou l'échange des billets. Certains frais occasionnés par cette journée de galère seront aussi pris en charge. TF1 | Reportage C. Bayle, L. Kebdani, É. Stern