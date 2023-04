Évacuation des migrants à Mayotte : situation sous tension

Au pied des bidonvilles, les gendarmes font face à des bandes criminelles, bombes lacrymogènes contre pavés. Les délinquants vivent dans les bidonvilles de Mayotte. Comme à Koungou, l'opération de lutte contre la délinquance et l'habitat insalubre prévoyait la destruction de ces villages illégaux, faits de maison en tôle. Mais le bidonville de Koungou, où les forces de l'ordre étaient prêtes à intervenir ce mardi matin dans leurs blindés, échappe provisoirement à la démolition. C'est un répit pour des centaines de familles d'immigrés clandestins. Cette opération se prépare depuis des mois, mais il a fallu 31 plaignants pour qu'elle soit compromise. Les juges de Mayotte estiment que la destruction est trop dangereuse pour les habitants du bidonville. Elle pourrait aussi endommager les constructions légales voisines. Une décision qui intervient dans un climat extrêmement violent. En deux mois, 10 000 expulsions sont prévues et les délinquants comptent riposter, quitte à s'en prendre aux habitants et semer la terreur. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bornacin, Q. Danjou