Evacuations en urgence de quartiers résidentiels à La Teste-de-Buch

La station balnéaire du Pyla-sur-Mer a été évacuée. En moins d'une heure, plus de 3 000 personnes doivent quitter leur maison et partir au plus vite en voiture. Sur toutes les routes, on remarque des kilomètres de bouchons. Certains, à contre-sens, tentent d'aller chercher des proches. C'est la plus grande évacuation depuis le début des incendies en Gironde. Au bout de la route, les pompiers, appuyés par les Canadair, sont positionnés dans les jardins des maisons, prêts à affronter l'incendie et à protéger les habitations. Les policiers, eux, vérifient chaque maison. Depuis la plage, la dune du Pilat est désormais entourée par la fumée. Et au loin, on entend les bruits d'explosion des bouteilles de gaz des campings de la dune qui sont en feu. À La Teste-de-Buch, un autre quartier est évacué. Une femme vient chercher sa fille en urgence. Chacun prend quelques affaires et charge sa voiture, parfois sans savoir où aller. Ici, 5 000 personnes ont été évacuées par précaution sans date de retour. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux