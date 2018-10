Évaluation CP et CE1 : des résultats inquiétants

Les résultats des premières évaluations menées en septembre dans les classes de CP et de CE1 ont été révélés par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Ces derniers confirment des enquêtes internationales qui pointaient déjà du doigt le faible niveau de nos enfants. À titre d'exemple, un élève sur quatre en CP ne sait pas reconnaître les lettres et les sons qu'elles produisent et ces difficultés de lecture se confirment en CE1. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.