Évasion : à la découverte de Cadaqués en Espagne

C'est un village que Salvador Dali a rendu mondialement célèbre. Cadaqués est un port naturel où les bateaux peuvent rester amarrer à l'abri. La meilleure façon de découvrir l'un des plus beaux paysages de la Costa Brava est de se perdre dans ses ruelles étroites. Visite guidée avec notre guide Mercè Donat, qui arpente ces pavés depuis toute petite.