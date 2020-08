Évasion : à la découverte de la côte d'émeraude du Brésil

Tout au long de cet été, le 20h vous emmène dans ces pays où l'on ne peut pas aller. Ce soir, direction le Brésil pour découvrir un joyau des îles couleur émeraude aux portes de Rio : la Costa Verde. Ce littoral aux airs de bout du monde abrite près de 2 000 plages et 350 îles.