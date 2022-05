Évasion : à la découverte de la forêt des hêtres géants en Normandie

On y retrouve une nature sur plus de 10 000 hectares. La forêt de Lyons est la plus grande de Normandie. C'est l'une des étendues de hêtres les plus vastes d'Europe. Au sol, discrets mais indispensables, les hommes veillent sur ce qui est appelé la hêtraie cathédrale. Chaque semaine, des agents choisissent des arbres qui seront abattus l'hiver prochain. L'objectif est de faire de la place aux autres pour qu'ils se développent. Si les forestiers ont replanté massivement des hêtres au 19ème siècle, c'est parce que ce bois clair était pratique pour le chauffage, la fabrication des hélices d'avions, des cuillères ou encore des bâtonnets de glace d'aujourd'hui. Chacun y laisse une trace et s'approprie la forêt à sa manière. Aux beaux jours par exemple, cours de qi gong, l'une des branches de la médecine traditionnelle chinoise dans un décor parfait. Dans cette forêt se trouve également l'abbaye de Mortemer, édifice du 12ème siècle voulu par un roi d'Angleterre, Henri Beauclerc. Il a construit l'abbaye avec 350 moines cisterciens qui priaient pour le repos de son âme. L'abbaye serait la plus hantée de France. Dans les sous-sols de la bâtisse, devenu musée, ceux qui y travaillent admettent sentir très souvent une présence. Plus de détails sur la faune de la forêt de Lyons dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage Q. Fichet, J.P. Héquette.