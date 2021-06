Evasion : à la découverte de Munich

Munich est une terre allemande au charme latin. Elle se visite de préférence à vélo et un chapeau de paille en guise de casque. Notre première étape, une place du centre-ville où se mêlent façades baroque et rococo qu'on appelle la Max-Joseph-Platz. L'Italie n'est qu'à 250 km, de l'autre côté des alpes. Mais en un coup de pédal, on se croirait au vatican. C'est le cas d'une batisse au reflet doré qui a attiré notre attention. Il s'agit en fait de la copie d'une autre église, la Sant'Andrea della Valle à Rome. Selon le père Christophe, l'influence transalpine ne doit rien au hasard. C'est la volonté d'une princesse bavaroise du XVIIe siècle. Elle était d'origine italienne. Pour se rappeler d'où elle venait, elle a fait venir des architectes italiens. Saviez-vous que Munich est régulièrement classé parmi les villes les plus agréables au monde . Le plus vaste parc urbain du monde se nomme l'Englischer Garten. Ce lieu est plus vaste que le Central Park de New York. C'est dans ce parc que les Munichois ont l'habitude de flâner. Un endroit où les nudistes côtoient les promeneurs en toute tranquillité.