Évasion : à la découverte du paradis vert de l’Inde dans l’État du Kerala

Ces eaux se visitent à bord de maisons flottantes. Salon, cuisine, chambre climatisée, ils y ont retrouvé tout le confort d'un hôtel. Des bateaux luxueux qui étaient autrefois destinés au transport de marchandises. Des matériaux, de la nourriture et surtout des épices acheminés des montagnes jusqu'à la mer. Les commerçants arabes, chinois, puis européens venaient s'y approvisionner. Le train et les camions ont remplacé ces maisons flottantes. Alors, elles sont devenues des hôtels sur l'eau. Au fil de l'eau, ce paradis vert se dévoile. Il est habité. Environ un million de personnes vivent le long des backwaters. Là-bas, pas de voitures, ni de motos. Chacun possède son canoë. Dans cette région très marécageuse, la population vit principalement de la culture du riz et de l'élevage de canard. Deux activités qui vont de pair. Et bien sûr, dans ces méandres naturels, les poissons et les fruits de mer nourrissent les habitants depuis toujours. Mais en quelques années, certains ont vu leurs pêches diminuer de plus de moitié. Le lac est devenu trop pollué. K.M. Poovun ancien pêcheur et environnementaliste, étudie la qualité de cette eau. Pour lui, il y a trois principaux facteurs de pollution : le barrage construit dans les années 60, les pesticides utilisés par les agriculteurs, ainsi que les maisons flottantes et l'industrie du tourisme avec les milliers de petites et grandes stations balnéaires. Habitants et professionnels du tourisme prennent conscience qu'il y a urgence à agir. Ils doivent protéger leur paradis fragile, leur camaïeu de vert qui attire chaque année près de vingt millions de touristes, indiens et internationaux. T F1 | Reportage M. Laouamen.