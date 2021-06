Évasion : balade à Londres au fil de la Tamise

C'est une ville faite de briques, de fer et d'acier, construite au fil de l'eau au cœur de Londres. La Tamise, un long fleuve qui n'a rien de tranquille. Au détour de chacun de ses méandres, se racontent la grande histoire et les petits secrets d'une capitale tumultueuse. Pour les découvrir, nous naviguons sur l'une des multiples croisières touristiques qui parcourent chaque jour le fleuve et donnent un aperçu des monuments les plus emblématiques comme la grande roue de Londres, Big Ben, les Chambres du Parlement. Sous le pont, le thé est servi, tradition britannique pour rassasier papilles et pupilles. Mais pour l'équipage, à peine le temps d'admirer le paysage, la Tamise ne pardonne aucune erreur de pilotage. Bien amarrés, eux ne naviguent pas. Une quarantaine de bateaux forment un village d'irréductible, dont l'accès est un secret bien gardé. Une habitante française, Tatiana Collet-Apraxine, a accepté de nous accueillir à nos risques et périls. Elle a découvert ce lieu un peu par hasard il y a 6 ans, et elle n'imagine pas en partir. À cause de sa proximité avec la mer du Nord, le niveau de la Tamise monte et descend de 7 mètres toutes les 12 heures. À marée basse, le fleuve a quelques secrets à partager. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article.