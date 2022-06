Évasion dans le cœur vert des Pouilles en Italie

Elle se jette dans ces eaux turquoise, la seule montagne des Pouilles, le Gargano. Entre ses falaise abruptes, se trouve une crique isolée, un petit havre de paix pour les vacanciers. Aride au premier regard, il suffit de lever les yeux pour découvrir une profusion de verdures à son sommet. Dans la forêt d'Umbra, nous retrouvons Giovanni Russo. Ce botaniste du consortium de valorisation du Gargano nous guide à travers sa végétation dense et humide. Il y va chaque semaine. Le Gargano est particulièrement propice aux orchidées. Il concentre 90% des variétés de la région. Surplombant la mer, l'altitude du Gargano offre aussi une profusion de fruits uniques. Nous y avons rencontré Michele Ricucci. Il récoltait l'orange blanc du Gargano. Ce producteur d'agrumes cultive quatre variétés protégées par une appellation d'origine. Cela fait cinq générations qu'il cultive ce fruit qui a connu un grand succès au 19ème siècle. Aujourd'hui, sa production est plus confidentielle. Ses cagettes d'oranges blanches du Gargano sont vendues sur les marchés locaux. Les sommets de la montagne regorgent de légendes. Sur le mont Sant' Angelo, le cousin du Mont Saint-Michel, se trouve le tout premier sanctuaire dédié à l'archange Michel en Occident. Il attire un million de visiteurs par an et se découvre au bout d'un escalier. Une église y a été taillée directement dans une grotte, là où l'archange Saint-Michel serait apparu au 5ème siècle. Une architecture unique autour de laquelle s'est bâtie la ville de Monte Sant' Angelo. C'est la cité la plus peuplée du Gargano jusqu'en 1945. Aujourd'hui, ces villages perchés se vident. T F1 | Reportage L. Malnoy, L. Pensa.