Évasion dans les dunes des Flandres

C'est un monde à part qui semble s'écouler à l'infini. De Dunkerque à Nieuport en Belgique, les dunes des Flandres s'étendent sur 34 kilomètres de littoral. Sur l'ensemble du cordon dunaire, 83 hectares sont classés réserve naturelle nationale. À Zuydcoote, le secteur de la dune Marchand est surveillé au quotidien par les gardes départementaux du littoral. Ces dunes sont aussi un abri fragile pour une multitude d'oiseaux, d'insectes et de plantes. On y retrouve pas moins de 380 espèces végétales différentes et l'oyat est la plus emblématique. L'histoire des dunes des Flandres a très souvent été bouleversée par les hommes. En mai 1940, l'aviation allemande pilonnait Dunkerque. À l'époque, tous les bateaux d'Angleterre, petits et grands sont réquisitionnés pour évacuer la ville. Depuis le fort des dunes, les troupes françaises tentaient de gagner du temps. Ces héros méconnus périront sous les bombes, mais grâce à leur courage 350 mille soldats anglais et français sont évacués vers l'Angleterre. Il reste encore des traces visibles de cette opération lors des grandes marées.