Évasion : dans les pas des géants en Irlande du Nord

À l'extrême Nord de l'Irlande se trouve une route pavée qui semble sortir de l'océan. Elle est constituée par quarante mille pierres de basalte parfaitement découpées. Il s'agit du résultat d'une coulée de lave refroidie par la fonte des glaciers, il y a 65 millions d'années. L'autre explication plausible de ce phénomène géologique rapporte une histoire de querelle entre deux géants. Retrouvez dans ce reportage cette chaussée de géants et bien d'autres lieux pittoresques de l'Irlande du Nord. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.