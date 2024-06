Évasion de Mohamed Amra : y a-t-il eu des défaillances ?

Pendant six mois, en 2022, la cellule de Mohamed Amra à la prison de la Santé a été sonorisée dans le cadre d'une enquête sur assassinat à Marseille (Bouches-du-Rhône). C'est une procédure très encadrée réservée au juge d'instruction. Le magistrat informe le directeur de la prison ainsi que les enquêteurs qui vont installer le micro. Pour éviter les fuites, très peu de personnes au sein de l'établissement sont tenues au courant. Une fois le micro en place, l'écoute peut se faire en temps réel ou en différé. Si les enquêteurs découvrent que les détenus préparent une évasion ou une attaque, ils rédigent un procès-verbal pour le juge d'instruction qui doit le signaler au procureur. Charge à lui d'informer ou non l'administration pénitentiaire. Dans le cas de Mohamed Amra, la sonorisation a révélé un profil inquiétant. Celui-ci n'est pas un petit délinquant, mais un gros bonnet de la criminalité organisée, un homme capable de continuer son trafic de stupéfiants ou de commander des armes depuis sa cellule. Pour les syndicats de surveillants pénitentiaires, ces informations auraient dû être transmises à leur administration. Mohamed Amra était considéré comme un détenu de niveau 3 sur 4, avec une escorte renforcée pour ses déplacements, mais possiblement sous-évalué. Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a annoncé, mercredi, avoir demandé un rapport à l'Inspection générale de la justice. Dans ce dossier, deux questions centrales nécessitent des réponses. L'évasion d'Amra était-elle prévisible ? Y a-t-il eu un raté dans le partage d'informations entre la justice et l'administration pénitentiaire ? TF1 | Reportage G. Chièze, R. Maillochon, T. Rolnik