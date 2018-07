Évasion de Redoine Faïd : comment la traque s'organise ?

La traque de Redoine Faïd a débuté dimanche 1er juillet. Un avis de recherche a été diffusé dans tous les services de sécurité, police et gendarmerie en tête. Près de 3 000 hommes au total ont été mobilisés pour tenter de le retrouver. Aéroports, routes, frontières, ports, trains, en tout point du territoire, tous doivent faire preuve d'une vigilance particulière. Les policiers de la brigade nationale de recherche des fugitifs s'intéressent aux moyens dont il aura besoin pour sa cavale. En 2013, elle avait duré six semaines. Les enquêteurs craignent que cette fois, le braqueur ait appris de ses précédentes erreurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.