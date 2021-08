Évasion : découvrez les trésors des Baronnies

Là où s'arrêtent les Alpes et où commence la Provence, aux confins du Vercors et de la Drôme, se dresse un royaume du vertical bercé par le chant des cigales. Les Baronnies, une montagne où le soleil brille toute l'année. Des grimpeurs y ont trouvé leur coin de paradis. Et pour cause, 1 500 voies d'escalade à gravir s'y trouvent. De hautes falaises pour tous les niveaux, surtout pour ceux qui n'ont pas peur du vide. Certains y cherchent un trésor qui pousse à plus de 1 000 mètres, sur des crêtes balayées par les vents, où planent les vautours. L'or des Baronnies, c'est la lavande sauvage. Il ne s'agit pas de celle qu'on cultive dans les plaines, mais celle qu'offre la nature. Ces hauts plateaux regorgent de plantes aromatiques. Deux mille espèces y sont recensées. Plus au Sud, les Baronnies offrent un autre spectacle. Des gorges profondes de 26 kilomètres creusées par un torrent aux eaux turquoise, la Méouge. On y trouve des cascades et des piscines naturelles. Ces gorges doivent leur existence à la formation des Alpes.