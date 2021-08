Évasion : les époustouflantes chutes du Fouta-Djalon en Guinée

Pour l'admirer, il faut effectuer une randonnée de deux jours. Elle se fait au fil des rivières. La première journée, cinq heures de marche sont nécessaires pour arriver jusqu'à une clairière entourée de montagnes aux formes mystérieuses. La légende raconte que les Peuls qui vivent dans la région transformaient en pierre quiconque leur désobéissait. Les randonneurs y campent la nuit. Pour certains, c'est une première expérience. Au petit matin, la marche reprend, mais très vite, un obstacle se présente. Il manque quelques marches à un pont de lianes construit par les villageois. Cela impose un long détour aux randonneurs et de nouveaux efforts pour atteindre l'objectif ultime du voyage, les chutes vertigineuses de Kambadaga et leur soixante mètres de haut. Un décor de film d'aventures. De l'eau à profusion en toute saison confère au Fouta-Djalon toute son importance. La région est le principal réservoir d'eau douce d'Afrique de l'Ouest. Ces chutes approvisionnent en eau potable des millions d'Africains. Pour les touristes, il est impossible de résister à une baignade, car après l'effort vient le réconfort. On en oublierait presque que le site est menacé.