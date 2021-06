Evasion : les somptueuses fontaines de Rome

C’est le cliché souvenir que tous les visiteurs veulent rapporter de Rome. La fontaine de Trevi agit comme un aimant sur les touristes avec ses proportions monumentales. Les visiteurs ne soupçonnent pas ce que l’on peut découvrir en plongeant sous le bassin le plus célèbre de Rome. Nous voilà neuf mètres sous terre. “Il faut imaginer Rome comme une lasagne de plusieurs strates. Ici, nous avons tout face à nous, les parties des plus antiques et juste au-dessus, la ville moderne”, explique Lorenzo Dell’Aquila, directeur de l’aire archéologique Vicus Caprarius. Durant l'antiquité, cette citerne contenait jusqu’à 150 000 litres d’eau entre des murs couverts de plusieurs couches de terres cuites pour en assurer l’étanchéité. La citerne approvisionnait tout le quartier et encore a actuellement, l’eau de la fontaine de Trevi passe par ici. Les fontaines ornementales jalonnent toute la ville de Rome. À la villa d'Este, l’archétype du jardin renaissance est classée au patrimoine de l’Unesco. Lors de sa conception, fontainiers et sculpteurs ont rivalisé d’ingéniosité. Pour couronner cette impressionnante cathédrale d’eau, un orgue dont jaillit des notes de musique. Le son est une prouesse, c’est l’eau qui lui donne vie. Ces fontaines valent à Rome le surnom de cité de l’au. Découvrez l'intégralité de ce document dans la vidéo ci-dessus.