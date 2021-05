Evasion : Santa Barbara, le paradis made in USA

Trois cents jours de lumière par an, bienvenue Santa Barbara ! Protégé par les montagnes, blotti contre l'océan Pacifique, c'est la perle de la Californie. Son climat est si spécial qu'il a été élu le plus agréable de tous les États-Unis. Le lieu est situé à seulement une heure de route d'Hollywood. Les plus grandes vedettes viennent jusque là-bas acheter une maison. C'est le cas de Tom Cruise, Brad Pitt, mais aussi Meghan et Harry. Sous ses aires de villages espagnols, Santa Barbara héberge les plus grosses fortunes d'Amérique. Un comble pour une ville fondée par un ordre mendiant, les frères franciscains. Deux cents ans plus tard, les messes continuent en plein air, Covid oblige. Ce qui ne dérange personne. Cette mission religieuse est le point de départ de la ville au XVIIIe siècle. Les Espagnols veulent convertir des tribus amérindiennes qui vivent en Californie. Ils construisent une église, un avant-goût du paradis. En 1925, Santa Barbara est frappée par un séisme. Le centre-ville est totalement détruit. La cité est rebâtie dans un style très homogène : murs blancs et toits en tuile.