Évasion sur la fabuleuse rivière d'Étel

Cette petite maison sur la rivière d'Étel est l'idole des touristes. Elle a été prise en photo des millions de fois pour des cartes postales. C'est l'image d'une Bretagne idéale. Mais pour Marie-Armelle Portanguen qui a vécu sur cet îlot jusqu'à ses 10 ans, ce sont surtout des souvenirs d'hiver rigoureux, sans eau ni électricité. Aujourd'hui, les touristes ne se doutent pas qu'en aval de la petite maison bleue la rivière abritait le premier port de pêche au thon de France entre deux guerres. Aujourd'hui, ils ne sont plus que quelques-uns à espérer prendre une seiche quand la marée descend. Mais il y a 50 ans encore, ils étaient des centaines sur les pontons. Débarqués des innombrables sardiniers et thoniers, ils bercent la mémoire des lieux et de ceux qui sont nés là-bas, comme Christian Le Dréan, guide bénévole de la Ria d'Étel. Avec lui, nous remontons le cours de la rivière et de l'histoire. Dans les années 70, deux usines y transformaient les thons et les sardines pour la France entière. Les conserveries ont fermé les unes après les autres et les maisons de pêcheurs ont été investies par de chanceux vacanciers. Si les armateurs ont tourné le dos à Étel et lui ont préféré le port de Lorient, c'est parce qu'un danger invisible menace les bateaux. À l'entrée de la rivière, les vagues dessinent une crête et semblent alerter sur la présence d'un monstre sous-marin. Un banc de sable qui ne cesse de se mouvoir et crée des courants contraires. Plus de détails sur notre évasion sur la rivière d'Étel dans le reportage en en-tête de cet écrit.Étel dans le reportage en en-tête de ce descriptif. T F1 | Reportage J. Devambez, B. Hacala.