Évasion : sur les traces du lynx ibérique en Andalousie

Il y a quelques années, le lynx ibérique a failli disparaître. Mais le félin a finalement pu être sauvé. Aujourd'hui, il est même devenu un trésor national presque au même niveau que le taureau, l'autre animal emblématique de l'Espagne. Mais voir ce félin mystérieux n'est jamais garanti, car il est camouflé dans les 60 000 hectares du parc naturel Iberian Lynx Land à Andujar. Ainsi, il faut avoir l'œil et faire preuve d'une grande patience. Le trouver est même devenu une attraction.