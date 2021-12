Evénements annulés : l’appel à l’aide des traiteurs

En temps normal, début décembre dans la cuisine de ce traiteur, c’est l’effervescence. Mais ce patron a vu son carnet de commandes se vider en quelques jours à la suite de la flambée des contaminations de Covid-19. Même constat dans cette auberge de Loire-Atlantique qui accueille des séminaires d’entreprises. En moins d’une semaine, plus de 500 réceptions ont été annulées dans toute la France. Ce qui représente une perte de 7 millions d’euros de chiffre d’affaires. Pour les entrepreneurs du secteur, comme les employés, c’est la vague de trop. Yannick Jeanneau qui est maître d’hôtel depuis plus de 30 ans : “Aujourd’hui, avec l’avenir qui est très très compromis, je me demande si je ne vais pas devoir choisir une autre activité. C’est compliqué de ne pas pouvoir faire, finalement, le métier que j’aime”. Face à cette situation, les professionnels demandent au gouvernement d’agir. depuis le début de la crise sanitaire, 237 000 salariés de l’hôtellerie-restauration ont quitté la profession. T F1 | Reportage L. Palmier, Q. Danjou