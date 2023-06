Everest : sauvetage miraculeux sur le toit du monde

C'est un sauvetage miraculeux sur le toit du monde. Le guide portant une combinaison rouge que l'on voit sur ces images porte sur son dos un alpiniste mourant sur l'Everest, où la moindre erreur est souvent fatale. Gelje est un guide népalais, un sherpa. Son travail consiste à accompagner les alpinistes sur les plus hauts sommets de l'Himalaya. Lors de sa dernière ascension, il découvre par moins de 30 °C un homme prostré, à bout de force et abandonné. Il décide de renoncer à vaincre l'Everest, et le redescend sur son dos. L'homme allait mourir, c'est certain. Il était presque en haut de la montagne à 8 300 m, dans ce que les alpinistes appellent "la zone de la mort". À cette altitude, il n'y a pas assez d'oxygène et le corps humain meurt lentement. Gelje va le descendre à pied sur plus d'un kilomètre, jusqu'à ce que l'alpiniste puisse être évacué par hélicoptère. Il a survécu. Le sherpa a accompli un exploit. À cette altitude, le moindre effort est colossal, et sur l'Everest, la descente est la partie la plus dangereuse et la plus meurtrière. Depuis le début de l'année, douze personnes sont mortes sur la montagne. TF1 | Reportage F. Litzler, M. Lezy