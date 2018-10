Éviter l'engorgement du Mont-Saint-Michel

La Tour Eiffel, le Mont-St-Michel entre autres sont victimes de leur succès et sont proches de la saturation. En 2015, l'État a mis en place des contrats de destination. Il s'agit d'inciter les touristes étrangers à sortir des sentiers battus pour découvrir des régions ou des chefs-d'oeuvre moins connus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.