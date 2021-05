Évolution de l’épidémie de Covid : faut-il vraiment être optimiste ?

Vincent Vieillefond, responsable microbiologie laboratoire Biogroup à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), a sous les yeux un indicateur de la baisse de la circulation du virus, le résultat des tests PCR en Île-de-France. Selon ce biologiste, on observe une chute régulière du nombre de cas positifs. Ce soir, nous sommes à 20 000 nouveaux cas positifs par jour en moyenne. C'est deux fois moins qu'il y a quinze jours. Tous les départements français sont passés sous la barre symbolique des 400 malades pour 100 000 habitants. Cela reste très haut, mais c'était le critère retenu par le gouvernement pour amorcer le déconfinement. Dans les hôpitaux, plus de 5 000 patients sont actuellement en réanimation. Cela baisse depuis dix jours, mais c'est un chiffre qui lui aussi reste très haut. Les lits et le personnel des hôpitaux sont toujours mobilisés en priorité pour le Covid. Ceci dit, les projections sont optimistes pour les quinze prochains jours. Le nombre d'hospitalisations devrait encore baisser sauf si les variants plus contagieux se diffusent plus largement. D'ailleurs, les variants brésiliens et sud-africains préoccupent les autorités sanitaires. Leur proportion augmente dans plusieurs départements, notamment en Île-de-France et en Vendée.