Nièvre : huit personnes mises en examen pour viols sur mineurs

Dans le village de Châtillon-en-Bazois, la nouvelle a surpris la majorité des 900 habitants. Dans cette commune de la Nièvre, deux couples ont été interpellés et mis en examen la semaine dernière, pour violences sexuelles sur mineur. Au total, 70 infractions ont été répertoriées. Viol aggravé et agression sexuelle sur mineur, l'enquête devrait déterminer le degré d'implication des huit adultes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.