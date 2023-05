ENQUÊTE - Code de la route : pourquoi les fraudes à l'examen se multiplient

Marie-France Le Berre, directrice de l'auto-école "Constant" à Lens (Pas-de-Calais), confirme avoir eu des candidats qui ont fraudé pour obtenir l'examen du code de la route. Pour le comprendre, il faut remonter le temps. En 2016, l’État décide de libéraliser l'examen du code de la route. Par conséquent, il n'existe plus de grandes salles d'examen avec des examinateurs agréés. Huit entreprises ont l'autorisation de l’État pour faire passer l'examen. Parmi elles, il y a un centre de contrôle technique et des boutiques de téléphonie. Mais depuis quelque temps, les moniteurs d'auto-école s'aperçoivent que les jeunes ne connaissent pas le code, alors qu'ils ont pourtant officiellement leur examen. Certains centres d'examen font preuve de laxisme. À visage caché, un jeune homme témoigne. Il a passé son examen du code de la route récemment. Il l'a obtenu facilement, mais dans des conditions particulières. "C'était un petit magasin où ils vendent des téléphones. Puis, il y a une petite salle à part. Ils m'ont demandé mon identité, et pas de carte d'identité ni rien", raconte-t-il. Aucun contrôle d'identité alors qu'il est obligatoire pour éviter que quelqu'un d'autre passe l'examen à la place du candidat. "J'avais mon téléphone avec moi", poursuit-il. Là encore, ça n'est pas normal. Le téléphone doit être interdit pour éviter la triche. Alors comment doit se passer un examen ? Pour le savoir, nous avons rendez-vous à La Poste. L'entreprise profite de son implantation locale pour faire passer tous les jours des examens au code de la route partout en France. L'examinatrice respecte un protocole strict, à commencer par le contrôle d'identité. Et dans la salle d'examen, les candidats doivent laisser dans ses casiers leur sac, et surtout, leur téléphone portable. Quant à l'examinatrice, elle reste pendant toute la durée de l'épreuve. Pour éviter la triche, chaque candidat a un jeu de question différent du voisin sur sa tablette. On compte 2 500 postiers examinateurs en France. Des contrôles inopinés sont diligentés par le ministère de l'Intérieur dans les centres d'examen. Mais ils n'ont pas permis pour le moment de faire baisser le nombre de fraudes. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman